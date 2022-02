'탄소중립 시대' 절세 팁?…삼정KPMG, 17일 개정세법 온라인 설명회

[아시아경제 지연진 기자]삼정KPMG는 이달 17일 오후 2시 ‘2022년도 개정세법 설명회’를 온라인 웨비나(Webinar)로 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 웨비나에서는 삼정KPMG 조세전문가들이 발표자로 나서 국세기본법, 법인세법, 조세특례제한법, 국제조세 조정에 관한 법률, 소득세법, 상속세 및 증여세법, 부가가치세법, 지방세 3법 등의 주요 개정내용 및 관련 입법취지를 설명할 예정이다.

윤학섭 삼정KPMG 세무자문부문(Tax) 대표는 "이번 개정세법에는 미래차, 바이오·헬스 등 미래 유망 기술과 희토류·요소수 등 국내 R&D 및 생산이 시급한 관련 기술을 포함해 신성장기술 R&D 및 지식재산(IP) 취득 세제 지원을 강화하는 등 탄소중립 시대의 경제발전을 위한 조세 특례 일부 체계를 개선하는 개정 사항이 포함됐다"며 "이번 웨비나를 통해 세법 개정방향과 주요 개정내용의 이해를 돕는 자리가 되기를 바란다"고 밝혔다.

삼정KPMG 세무자문부문은 조세 전문 공인회계사, 세무사, 변호사, 국세청 출신 전문가, 경제분석 전문가 등 각 분야의 전문가로 구성됐다.

웨비나는 삼정KPMG 홈페이지에서 무료로 참가 신청할 수 있으며, 웨비나 시청 방법은 사전 접수한 신청자들에게 개별 안내될 예정이다.

