창업진흥원, 10일 '2022 창업지원사업 통합설명회' 온라인 개최

[아시아경제 최동현 기자] 창업진흥원이 창업자와 예비창업자들을 대상으로 10일 오후 3시부터 비대면으로 '2022 창업지원사업 통합설명회'를 개최한다.

이번 설명회는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인(유튜브)을 통해 개최한다. 설명회는 ▲성장단계별 지원사업 ▲혁신분야별 지원사업 ▲해외진출 지원사업 ▲민관협력 지원사업 ▲창업교육 프로그램 ▲바우처 지원사업 ▲창업 생태계 기반 조성 사업으로 구성했다.

이번 설명회는 기존에 사업별 담당자들만 출현해 일률적으로 설명회를 진행해 다소 딱딱하고 지루했던 점을 개선했다. 전문 아나운서를 통한 지원사업의 개괄적인 설명과 사업 담당자들이 상세 지원사업 및 2021년 대비 2022년 달라지는 사항을 중심으로 설명한다. 이를 통해 창업지원사업을 처음 접하는 창업자들도 쉽고 정확하게 지원사업에 대해 이해할 수 있도록 기획됐다.

또한 창업지원사업 설명회가 생중계로 진행되는 동안 궁금한 사항을 유튜브 채팅을 통해 문의를 하면, 해당 사업 담당자들이 실시간으로 질문에 대한 답변을 제공할 예정이다.

설명회는 창업진흥원 유튜브 채널을 통해 10일 오후 3시부터 약 1시간 15분간 실시간으로 진행된다. 설명회와 관련된 자료는 창업진흥원 홈페이지 내 자료실에서 받아볼 수 있다.

설명회에 참여하지 못한 창업자들은 방송이 종료된 후 창업진흥원 유튜브 채널을 통해 전체 영상 및 각 구분별 영상을 다시 볼 수 있다.

