헬릭스미스, 신임 미국 법인장에 박영주 박사 임명

[아시아경제 이관주 기자] 헬릭스미스는 임상개발 부문장으로 일하고 있는 박영주 박사를 헬릭스미스 미국 법인장으로 임명했다고 9일 밝혔다.

박영주 대표는 서울대학교 보건대학원에서 통계역학 석사 및 박사 학위를 취득 후 줄곧 제약·바이오 업계에서 근무했고, 특히 임상시험 분야에서 전문성을 쌓았다.

1996년부터 20년 간 글로벌 제약기업 MSD와 사노피에서 임상시험기획, 데이터관리, 생물통계학, 안전성관리, MW(Medical Writing), 글로벌 임상관리 등 임상개발 전 영역에 걸쳐 다양한 분야를 경험했다.

2020년 헬릭스미스에 합류한 박 대표는 그간 김선영 헬릭스미스 대표와 임상부문, 특히 미국 임상시험을 이끌어왔다.

김선영 대표는 "박 박사는 임상시험에 대해 전문성이 높고 실제 운영의 디테일을 잘 파악하고 있다. 특히 비용 효율적 사고를 가진 전문가로서 업무에 대한 책임감이 매우 강하다"고 평가했다.

김 대표는 지난 11월 이래 엔젠시스(VM202)의 기술이전, 시판허가 준비, 시장 진입 준비 등 사업개발 부문의 업무에 집중해 왔으며, 임상개발의 다양한 업무 중 의과학 및 개발전략에 대해서는 계속 팀장급으로 일할 예정이다.

