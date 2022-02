세종시, 전동일반산단 산업시설용지 8.7만㎡ 공급

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 9일~16일 전동일반산업단지 산업시설용지를 분양한다고 9일 밝혔다.

분양될 토지는 전동면 노장리 일원으로 총면적 8만7452㎡에 14획지다. 입주 가능한 업종은 ▲의료용물질 및 의약품제조업(C21) ▲1차금속 제조업(C24) ▲전기장비 제조업(C28) ▲자동차 및 트레일러 제조업(C30) ▲기타 운송장비 제조업(C31) 등이다.

분양가격은 1㎡당 51만3000원으로 전체 조성원가 범위에서 위치에 따라 조성원가보다 높거나 낮게 책정될 수 있다.

입주자격은 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률(제2조제1호) 및 동법 시행령(제6조)에 의한 입주자격을 갖춘 자로 전동일반산단관리기본계획 및 입주계약 체결에 적합해야 한다.

입주자격은 ▲1순위 시와 사전입주협약을 체결한 자 ▲2순위 시 관내에서 동일업종의 개별입지 공장을 영위하는 업체 ▲3순위 수도권에서 동일업종의 개별입지 공장을 영위하는 업체다.

입주신청은 시 홈페이지에 게시된 구비서류를 작성해 시청 5층 투자유치과로 직접 방문 제출하면 된다.

시는 획지별로 신청을 받아 입주심의 후 적격자를 입주대상자로 선정할 예정이다. 토지사용가능(예정) 시기는 2024년이며 일정은 추후 변경될 수 있다.

대금납부는 용지매매계약체결일 계약금 10%를 우선 납부하고 1차 중도금(30%)은 6개월 이내, 2차 중도금(30%)은 12개월 이내 납부해야 한다. 잔금(30%)은 소유권 이전 준비일로부터 30일 내 납부하면 된다.

분양에 관한 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 공고 게시판을 참조하거나 시청 투자유치과를 통해 안내받을 수 있다.

