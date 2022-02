[아시아경제 전진영 기자] 현대홈쇼핑은 지난해 영업이익이 연결 기준 1285억원으로 전년보다 25.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

매출액은 2조2049억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 순이익은 1017억원으로 9.8% 감소했다. 연결 실적에는 현대홈쇼핑, 현대 L&C, 현대렌탈케어 등이 포함됐다.

4분기 영업이익은 206억원으로 전년 동기보다 57% 줄었다. 같은 분기 매출과 순손실은 각각 5692억원과 432억원이었다.

현대홈쇼핑 별도 순매출은 1조 804억원으로 전년대비 0.4% 감소했고 영업이익은 14% 줄어든 1339억원이다.

현대홈쇼핑 관계자는 “전년 실적 호조에 따른 역기저효과로 매출이 소폭 감소했고 송출료 및 판관비 증가 등으로 영업이익이 감소했다”고 밝혔다.

