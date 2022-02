GS리테일, 지난해 영업이익 2082억원…전년 대비 17.5%↓

[아시아경제 이관주 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 171,660 전일가 28,800 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 GS리테일, 지난해 영업이익 2083억원…전년比 17.5%↓(종합)GS리테일, 지난해 영업이익 2083억원…전년比 17.5%↓"미니스톱 품은 롯데" … 세븐일레븐 vs 이마트24 격차 더 벌린다 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 2082억5700만원으로 전년 대비 17.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

매출액은 전년 대비 10.2% 늘어난 9조7656억9500만원, 당기순이익은 409.2% 증가한 7868억7300만원이다.

