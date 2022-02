KB금융그룹, 작년 당기순이익 4조4096억원…전년대비 27.6% ↑

자사주 소각해 주주환원정책 펼쳐



[아시아경제 심나영 기자] KB금융그룹이 8일 지난해 4조 4096억원의 당기순이익을 올렸다고 밝혔다. 이날 이자이익과 순수수료이익 중심으로 이익이 늘고, 인수합병을 통한 성장으로 전년대비(3조 4552억원) 27.6%(9544억원) 증가한 수치다.

4분기 당기순이익은 6372억원을 기록했다. 희망퇴직비용, 미래경기전망 및 코로나19 관련 선제적 대손충당금 등 일회성 비용과 계절적 요인 등으로 전분기(1조 2981억원) 대비 큰 폭 감소했다. 그러나 경상 순이익은 약 1조1000억원 수준으로 견고한 이익체력을 유지했다.

지난해 그룹 자기자본이익률(ROE)은 10.22%를 기록했다. 그룹 순이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중 또한 과거 30% 내외 수준에서 42.6%로 확대됐다. 지난해 배당성향은 26.0%로, 코로나19 발생 이전 수준으로 회복했다. 견조한 이익증가와 배당성향 회복에 힘입어 주당배당금(2940원)은 전년대비 약 66% 늘어났다.

KB금융그룹은 "주주가치 제고를 위해 1500억원 규모의 자사주 소각을 결정하여 글로벌 수준에 부합하는 주주환원 정책을 위한 노력을 지속하고 있다"고 밝혔다.

코로나19 관련 불확실성에 대비하여 4분기 중 약 2,640억원 규모의 추가 대손충당금을 적립하는 등 선제적 리스크관리 강화하고 있다. 2020년 약 3770억원의 추가 대손충당금에 이어 이번 추가충당금 적립을 통해 손실흡수력을 제고한 것이다.

지난해 말 그룹 총자산은 663조9000억원이다.

