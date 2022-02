넥슨, 지난해 영업익 9516억원…전년比 18%↓ (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 지난해 연결기준 매출 2조8530억원(2745억엔), 영업이익 9516억원(915억엔)을 기록했다고 8일 밝혔다. 전년보다 각각 6%, 18% 감소한 수치다. 순이익은 104% 증가한 1조1943억원(1149억엔)으로 집계됐다.

지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 5639억원(543억엔)을 기록했고, 영업이익은 81% 감소한 309억원(30억엔)으로 나타났다. 순이익은 전년 동기 대비 흑자전환했다.

넥슨은 신작 ‘블루 아카이브’의 흥행 성공과 ‘서든어택’, ‘FIFA 온라인 4’ 등 대표 지식재산(IP)들의 견조한 성과를 바탕으로 4분기 매출, 영업이익 모두 전망치를 달성했다고 평가했다.

오웬 마호니 넥슨 일본법인 대표는 이번 실적에 대해 "2021년은 주요 라이브 게임들의 꾸준한 흥행 속에서 대형 신규 IP 개발에 전사 역량을 집중했던 한 해였다"고 평했다. 그는 이어 "올해 자사 최고의 기대작들을 출시하는 만큼 새로운 성장 동력 확보를 위해 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

넥슨은 다음달 24일 2D 액션 RPG ‘던파 모바일’을 정식 출시한다. 이밖에 올해 ‘카트라이더: 드리프트’, ‘아크 레이더스’, ‘HIT2’, ‘DNF DUEL’, ‘마비노기 모바일’ 등의 신작들을 선보일 예정이다.

