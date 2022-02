[아시아경제 박병희 기자] 유럽 국가들이 수십억 유로 규모의 공공 펀드를 조성해 유럽 빅테크 기업을 키우기로 했다고 주요 외신이 7일(현지시간) 보도했다.

브뤼노 르메르 프랑스 재정경제부 장관은 이날 "해외 IT기업에 대한 의존도를 줄이려면, 유럽 내 IT 스타트업에 강력한 재정 지원이 필요하다"면서 이 같은 계획을 밝혔다.

유럽 국가들은 최소 10억유로(약 1조4000억원) 규모로 펀드 10∼20개를 만들고, 궁극적으로는 2030년 안에 유럽에서 가치가 1000억유로(약 140조원)를 넘는 IT 분야 유니콘(기업가치 10억 달러 이상 스타트업)들을 키워낼 계획이다.

펀드 구성의 구체적인 내용은 독일 재무부가 조만간 발표할 전망이다. 독일 정부는 구체적인 발표에 앞서 이 펀드에 10억유로를 투입하겠다고 밝혔다.

