[특징주]삼바, CMO어워즈 수상·中 우시바이오 수출규제 소식에 강세

[아시아경제 이명환 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 39,000 등락률 +5.11% 거래량 146,346 전일가 763,000 2022.02.08 14:36 장중(20분지연) 관련기사 환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망'기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세삼성바이오, CMO 리더십 어워즈 6개 평가 전 부문 수상 close 가 바이오의약품 위탁생산(CMO) 분야 수상과 중국 경쟁사의 미국 수출통제 소식에 8일 장 중반 6% 가까이 오르며 강세를 보이고 있다.

삼성바이오로직스는 이날 오후 1시50분 기준 전 거래일보다 6.29%(4만8000원) 오른 81만1000원에 거래되고 있다.

삼성바이오로직스는 CMO 분야 우수기업을 선정하는 '2022 CMO 리더십 어워즈'(2022 CMO Leadership Awards)의 6개 평가항목 전 부문에서 수상했다고 이날 밝혔다. CMO 리더십 어워즈는 미국의 생명과학 분야 전문지 '라이프 사이언스 리더'와 제약·바이오 연구기관인 '인더스트리 스탠더드 리서치'가 주관하는 CMO 분야 시상식이다.

여기에 더해 중국 CMO업체인 '우시바이오로직스'가 미국 당국으로부터 수출규제 조치를 받으며 반사 이익을 얻은 것으로 보인다. 지난 7일(현지시간) 미국 상무부는 우시바이오로직스를 포함한 33개 중국 법인을 상무부의 미검증 목록(UVL)에 추가했다. 이 목록에 포함된 회사는 미국 수출 시 미 정부의 허가를 받아야 한다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr