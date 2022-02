호주와 금융지원 협력 나선 무보…공급망 확장 기대

[아시아경제 세종=이준형 기자] 한국무역보험공사가 호주와 금융지원 협력 체계를 강화하고 있다. 국내 기업의 수출 확대는 물론 니켈, 리튬 등 핵심자원 공급망 확장도 기대된다.

무보는 8일(현지시간) 호주 시드니에서 호주 수출신용기관 EFA와 수출·투자 활성화 및 프로젝트 금융지원 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약에는 ▲전기차, 이차전지, 핵심광물 등 그린프로젝트 ▲인도·태평양 지역에서 추진 중인 인프라 프로젝트 등의 협력을 강화하는 방안이 담겼다. 정치·경제·정책 등에 관한 주요 정보를 교환하고 인적 교류도 늘린다.

무보와 EFA는 협약을 기점으로 실무협의회도 정기적으로 개최한다. EFA는 한국 기업의 호주 진출을 돕기 위한 현지 로드쇼 등 행사 개최에도 힘을 보태기로 했다. 무보는 이번 협약에 힘입어 국내 기업의 사업 기회가 호주, 인도·태평양 지역 등을 중심으로 확대될 것으로 보고 있다.

공급망 안정화도 기대된다. 호주는 니켈, 리튬, 희토류 등 희귀광물 자원을 풍부하게 보유한 세계 10대 자원부국이기 때문이다. 국내 기업의 호주 핵심광물 개발 프로젝트 등에 대한 무보와 EFA의 금융 지원이 강화되는 만큼 주요 전략자원 공급이 원활해질 수 있다는 분석이다.

이인호 무보 사장은 "미래 그린산업의 핵심 파트너 호주의 수출신용기관과 공고한 협력 기반을 마련해 뜻 깊게 생각한다"면서 "이번 협약을 계기로 국내 기업에 보다 많은 수출, 수주 기회가 올 수 있도록 최적의 정책 지원을 지속하겠다"고 말했다.

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr