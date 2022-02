쇼트트랙 '황당 실격'에…"금메달 도둑 맞았다" 정치권도 비판

황대헌·이준서 '실격 판정'으로 결승진출 실패

이재명 "최선 다한 우리 선수들이 진정한 승자"

안철수 "땀과 노력 더티(dirty) 판정으로 무너져 내려"

[아시아경제 강주희 기자] 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 대한민국 선수들이 잇따라 석연치 않은 판정으로 실격당한 가운데, 정치권에서도 실망과 분노를 표하는 목소리가 터져 나왔다.

이재명 더불어민주당 대선 후보는 7일 자신의 페이스북에 "베이징 동계올림픽 쇼트트랙 편파판정에 실망과 분노를 금할 수 없다"며 "우리 선수들이 기죽지 않았으면 좋겠다. 실력으로 끝까지 최선을 다한 우리 선수단 여러분이 진정한 승자"라고 비판했다.

안철수 국민의당 대선 후보도 "수년간 뼈를 깎는듯한 고통을 감내하며 오로지 이날만을 기다려 온 선수들의 땀과 노력이 중국의 더티(dirty)판정으로 무너져 내렸다. 쇼트트랙 편파 판정으로 우리 선수들의 금메달을 도둑맞았다"며 "중국은 더티판정을 즉각 취소하고 대한민국의 금메달을 돌려줘야 한다"고 비판했다.

이어 "중국 심판단의 못된 짓에 국민과 함께 분노한다"며 "선수단은 모든 노력을 다해서 더티판정을 바로잡고 우리 쇼트트랙 선수들의 땀과 열정의 결과물을 되찾아야 한다"고 강조했다.

하태경 국민의힘 의원은 "가족들과 함께 동계올림픽 남자 쇼트트랙 보다가 모두 열받고 흥분했다. 이게 스포츠 정신이고 올림픽 정신인가? 그냥 자기들끼리 전국체전이나 하지"라고 일침을 날렸다. 그는 이어 "이 반칙과 불공정을 바로 잡지 못하면 IOC(국제올림픽위원회)는 그냥 문 닫읍시다"라며 실격당한 황대헌, 이준서 선수에게 "그대들이 진정한 승자"라고 격려를 보냈다.

김재섭 전 국민의힘 비상대책위원도 "한 나라의 스포츠 문화와 정치적 의식은 그 나라 수준을 판단하는 중요한 척도가 된다"며 개최국 중국을 겨냥해 날을 세웠다.

앞서 7일 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 황대헌과 이준서는 각각 조 1, 2위로 결승선을 통과했음에도 석연치 않은 판정으로 실격 처리됐다.

황대헌은 다른 선수를 추월해 1위 자리로 오는 과정에서 뒤늦게 레인 변경을 했다는 이유로, 이준서는 레인을 바꾸는 과정에서 헝가리 선수 사오린 산도르 류를 건드렸다는 이유로 실격 판정이 내려졌다. 결과적으로 한국 선수 2명이 탈락하면서 중국 선수 3명이 결승에 진출했다.

중국 선수 3명과 헝가리 선수 2명이 오른 결승전에서도 석연치 않은 판정은 계속됐다. 사오린 산도르 류는 1위로 결승선을 통과했으나, 비디오 판독 끝에 옐로카드를 받고 탈락했다. 결국 2, 3위로 통과한 중국의 런쯔웨이와 리원웅이 각각 금·은메달을 가져갔다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr