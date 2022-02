"코로나 2년, 동남권 수출 6.2%늘어…전국 증가율 크게 하회"

BNK경제연구원 "전통 제조업 중심 수출구조가 원인…친환경·비대면 수출 주목해야"

[아시아경제 유제훈 기자] 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 동남권(부산·울산·경남) 지역의 수출 성과가 전국 평균치에 크게 미달한 것으로 조사됐다.

8일 BNK금융그룹 소속 BNK경제연구원이 발간한 '코로나19 이후 동남권 수출 변화 분석' 보고서에 따르면 지난해 동남권의 수출 증가율은 사태 이전인 지난 2019년 대비 6.2% 늘어나는 데 그쳤다. 이는 전국 증가율(18.8%)의 3분의 1에도 미치지 못하는 수치다.

동남권은 코로나19 사태 첫 해인 지난 2020년엔 수출이 15.9%나 감소, 전국 감소율(-5.5%)의 3배에 이르는 급락세를 보인 바 있다. 지난해 수출 증가율은 26.2%로 전국 평균(25.7%)을 다소 웃돌았으나 코로나19 이전과 비교해선 전국 평균을 크게 하회했다.

동남권의 수출이 미약한 반등세를 보인 것은 주력품목 회복 지연에 기인하는 것으로 조사됐다. 동남권 5대 주력품목의 지난 2019년 대비 지난해 평균 수출 증가율은 -6.6%로 집계됐다. 같은 기간 전국 5대 주력품목 수출 증가율이 23.2%에 달한 것과 대비된다. 품목별론 휘발유(23.6%)와 승용차(3.6%)는 증가세를 보였으나 경유(-24.3%), 선박(-14.6%), 자동차부품(-12.0%)이 코로나19 이전 수준을 밑돌았다.

BNK경제연구원는 동남권의 수출이 대외충격 때마다 전국에 비해 큰 폭으로 하락하는 취약한 모습을 보이고 있다고 지적했다. BNK경제연구원은 "동남권은 기계, 화학, 철강, 금속 등 중화학 제품 수출 비중이 70%를 넘어서는 등 전통 제조업 품목 중심의 편중된 지역 수출 구조가 좀 처럼 개선되지 못하고 있다"면서 "안정적 수출구조 마련을 위해 중화학 제품 위주의 수출 생태계를 탈

피할 필요가 있다"고 전했다.

BNK경제연구원은 아울러 친환경·비대면 관련에 주목할 필요가 있다고 조언했다. 친환경 기조에 따라 전기자동차 수출이 70.7% 증가 함에 따라 이차전지 관련 제품인 축전지(91.1%), 은(74.8%) 등의 수출도 크게 늘고 있고, 비대면 수요가 증가하며 지난해 냉장고 수출과 마스크·포장재 재료인 합성수지 수출이 지난 2019년 대비 각기 107.7%, 48.9% 늘어나는 등 고성장세를 보이고 있단 이유다.

정영두 BNK경제연구원장은 "수출환경의 불확실성이 더욱 높아질 것으로 예상되는 만큼 품목 다각화 등으로 대응력을 강화하는 것이 중요하다"며 "포스트 코로나19 시대에도 수요 확대가 기대되는 친환경, 언택트 품목 수출 활성화에 힘써야 한다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr