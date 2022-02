티몬, 반려동물 전문 콘텐츠 '프로집사 모여라' 공개

펫 전문 인플루언서와 협업 기획전 진행

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 반려동물 콘셉트의 기획전 '프로집사 모여라'를 실시한다고 8일 밝혔다. '프로집사 모여라'는 반려동물에 관심있는 다양한 고객층과의 접점을 넓히고자 기획됐다.

이번 기획전에선 반려동물 상품을 특가로 제공하고 펫 전문 인플루언서의 양질의 콘텐츠도 함께 선보인다. 고객들이 반려동물에 대한 경험과 의견을 직접 나누며 소통할 수 있는 커뮤니티도 마련했다.

반려동물 생활 플랫폼 '어바웃펫'은 반려동물에 대한 다양한 정보를 제공하는 영상 콘텐츠를 선보일 예정이다. 또 반려견 3마리의 일상을 연재하는 '김푸듥' 작가가 참여해 기획전 쿠폰을 발급하는 이벤트도 진행한다. 고객들이 직접 댓글을 남겨 반려견과의 여행 에피소드를 공유하는 기회도 마련했다.

조인용 티몬 EC3실장은 "특정 관심사로 티몬을 찾는 고객들을 위한 잘 선별되고, 진정성 있는 양질의 콘텐츠를 전달하는 데 주력하고 있다"고 말했다.

