네이버 D2SF, 자율주행 시뮬레이션 기술 스타트업 ‘모라이’에 두 번째 후속 투자

[아시아경제 이승진 기자] 네이버 스타트업 양성조직 D2SF(D2스타트업팩토리)가 자율주행 시뮬레이션 기술 스타트업 ‘모라이’에 후속 투자했다.

네이버는 모라이에 2018년 시드 투자, 2020년 시리즈A 투자에 이은 두 번째 후속 투자를 단행했다고 8일 밝혔다. 모라이가 이번 시리즈B에서 유치한 투자금은 총 250억 원 상당이다. 한국투자파트너스가 주도했으며, 현대자동차 제로원, 카카오벤처스, 에이티넘인베스트먼트, KB인베스트먼트, 산업은행 등이 공동 투자했다.

모라이는 자율주행 시스템의 안정성 및 신뢰성을 통합적으로 검증하는 시뮬레이션 스타트업으로, 국내 유일의 ‘풀스택’ 자율주행 시뮬레이션 플랫폼을 개발하며 이미 국내에서는 독보적인 기업으로 성장했다.

모라이의 플랫폼은 정밀지도(HD map) 데이터를 기반으로 현실의 모습을 디지털 세계에 쌍둥이처럼 똑같이 구현하는 완성도 높은 '디지털 트윈'을 구축했다. 날씨, 시간 등 다양한 변수도 시나리오로 구현한 대규모 시뮬레이션 환경을 제공한다.

이와 같은 기술력을 바탕으로 모라이는 네이버랩스, 현대모비스, 현대오토에버, 포티투닷 등 국내 주요 기업뿐만 아니라 대학?연구소까지 100여 곳의 고객사를 확보했다. 또한 엔비디아, 앤시스 디스페이스 등 글로벌 기업과도 긴밀한 파트너십을 형성하고 있다.

특히 네이버는 선행 기술 연구개발(R&D) 전문 자회사인 네이버랩스와의 시너지가 크다고 설명했다. 네이버 D2SF는 모라이의 첫 기관투자자이며, 투자 이후 네이버랩스와 모라이의 긴밀한 협력이 이어지고 있다. 네이버랩스의 디지털 트윈 기반 메타버스 플랫폼인 ‘아크버스’가 대표적인 사례로, 네이버랩스가 자체 구축한 고정밀 지도와 자율주행 기술을 모라이의 시뮬레이터에서 테스트하며 고도화하는 등 시너지 성과를 창출했다.

?모라이와 협업해온 네이버랩스 백종윤 책임리더는 “협업 파트너 입장에서 모라이의 시뮬레이션 플랫폼은 완성도뿐 아니라 사용성 또한 뛰어난 제품”이라며 “데이터 포맷 및 차량 특성을 반영해 다양한 시나리오를 손쉽게 테스트할 수 있어, 기술 개발 속도를 끌어올릴 수 있었다”고 말했다.

양상환 네이버 D2SF 리더는 “모라이는 뛰어난 디지털트윈 기술을 기반으로 국내 최고의 자율주행 시뮬레이션 기업으로 성장했고, 미국, 독일, 싱가포르 등 글로벌 시장으로의 성공적 진출이 기대된다”며 “특히 이번 투자를 통해 네이버랩스와의 지속적인 협력과 시너지 창출을 기대한다”고 밝혔다.

정지원 모라이 대표는 “네이버랩스와의 협력 및 피드백을 통해, 빠르게 고객 니즈를 파악하고 제품을 고도화하며 시장에 안착할 수 있었다”라며 “이번 투자 유치를 계기로 네이버랩스와 한층 더 끈끈한 파트너십을 만들 수 있을 것이라 기대하며, 우수한 인재를 적극 영입해 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편, 네이버 D2SF는 단순한 투자자를 넘어 초기 기술 스타트업이 실질적으로 성장할 수 있도록 네이버 기술 조직과 스타트업을 이어주는 코디네이터의 역할을 강화하고 있다. D2SF가 투자한 스타트업 중 71%가 네이버와의 접점을 찾는 데 성공해 구체적인 협력을 논의하고 있다.

D2SF가 2019년 시드 투자에 이어 지난해 후속 투자를 진행한 동영상 기술 스타트업 ‘에스프레소미디어’는 네이버 동영상 플랫폼과 협력을 진행 중이다. 2020년 D2SF의 투자를 유치한 대화 기반 치매 선별 솔루션 스타트업 ‘세븐포인트원’은 클로바 AiCall과 협력해 AI 기반 치매 조기진단 서비스를 제공하고 있다.

