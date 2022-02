현대차, 美 '에디터스 초이스 어워드' 11개 모델 선정…최다 수상

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 미국 자동차 전문지 '카 앤 드라이버'가 진행한 '2022 에디터스 초이스 어워드'에서 올해 최다 수상 기록을 세웠다.

현대차 미국판매법인(HMA)는 7일(현지시간) 현지 판매 중인 11개 모델이 2022 에디터스 초이스 어워드에서 수상했다며 이같이 밝혔다.

에디터스 초이스 어워드는 매년 전문 에디터들이 직접 시승하고 안정성과 운전의 재미를 비교 평가해 주제에 맞는 차량을 선정하고 있다. 이번 평가에는 미국시장에서 판매되는 약 400개 모델이 평가 대상에 올랐었다.

이번에 수상한 모델은 ▲엑센트 ▲엘란트라N ▲아이오닉5 ▲코나 ▲코나EV ▲팰리세이드 ▲싼타크루즈 ▲싼타페 ▲쏘나타 ▲투싼 ▲벨로스터N 등 이다.

현대차 북미법인 관계자는 "총 11개 모델로 업계에서 가장 많은 에디터스 초이스 어워드상을 수상하게 돼 매우 영광으로 생각한다"며 "브랜드를 대표 모델들이 우수성을 인정받게 돼 기쁘다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr