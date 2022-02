[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

[아시아경제 이정윤 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 롯데렌탈=지난해 연결기준 영업이익 전년 대비 53.4% 늘어난 2453억원

◆ SK이노베이션=보통주 주당 0.011주 주식배당. 지난해 연결기준 매출액 46조8429억2911만원으로 전년 대비 35.58% 증가

◆ 롯데렌탈=1주당 900원 현금배당 결정

◆ 롯데제과=지난해 개별 기준 영업이익이 826억원으로 전년 대비 4.5% 감소

◆ HJ중공업=지난해 영업손실 1089억9144만원으로 적자전환

◆ 한세예스24홀딩스=자회사 예스24, 북팔 지분 182억원가량 취득

◆ 대양금속=지난해 연간 개별기준 영업이익 전년 대비 1373.7% 증가한 156억7188만원

◆ SKC=종속회사 에스케이넥실리스, 말레이시아 NEXILIS MANAGEMENT MALAYSIA SDN.BHD. 주주배정 유상증자 참여

◆ SK=지난해 매출액 전년 대비 35.58% 증가한 46조8429억원

◆ 삼양패키징=1주당 1000원 현금배당 결정

◆ 롯데하이마트=1주당 1000원 현금배당 결정. 지난해 잠정 영업이익 1133억7482만원으로 전년 대비 29.6% 감소

◆ 메리츠금융지주=1주당 210원 현금배당 결정. 지난해 영업이익 전년 대비 31.2% 증가한 1조8006억2511만원

◆ 현대퓨처넷=지난해 영업이익 74억8836만원으로 흑자전환

◆ SK디앤디=DDIVC위탁관리모부동산투자회사와 부동산 관련 개별 투자대상자산별로 각 투자기구를 설립해 투자대상자산 투자하는 내용의 양해각서 체결

◆ 에어부산=지난해 개별 기준 영업손실이 2042억9990만원으로 전년 대비 8.3% 증가

◆ 롯데푸드=연결 기준 지난해 영업이익이 384억5726만원으로 전년보다 13.6% 감소

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr