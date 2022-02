쇼트트랙 '편파 판정' 논란에…김용민 "국힘 집권하면 매일 이런 심정"

누리꾼 사이에서 논란 커지자 삭제

男 쇼트트랙 준결승서 심판진 판단 논란

국대 선수 2명 반칙 판정으로 탈락

대한체육회 "국민 감정 고려해 제소 결정"

[아시아경제 임주형 기자] 2022 베이징 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 '편파 판정' 논란이 불거져 사회적 공분이 극에 달한 가운데, 김용민 더불어민주당 의원이 "국민의힘이 집권하면 매일매일이 이번 올림픽을 보는 심정일 것"이라며 주장하고 나섰다. 김 의원은 누리꾼들의 비판 여론이 커지자 30분 만에 이 글을 삭제했다.

김 의원은 7일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "국힘(국민의힘)이 집권하면 매일매일이 중국 올림픽 보는 심정일 것이다. 불공정이 일상이 될 것"이라고 주장했다. 조국 전 법무부 장관, 김남국 민주당 의원 등이 이 글에 '좋아요' 버튼을 누르기도 했다.

그러나 김 의원의 글은 일부 누리꾼들로부터 비판을 받았다. 국제 스포츠 행사인 올림픽에서 불거진 논란을 정치에 이용하는 것은 부적절하다는 지적이 나왔다.

논란이 커지자 김 의원은 글을 게재한 지 30분 만에 삭제하고, 대신 "편파 판정으로 올림픽 정신을 훼손시키고 선수들의 사기를 꺾은 행태에 깊은 분노를 표한다"라는 글을 새로 올렸다.

편파 판정 논란은 이날 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 쇼트트랙 경기에서 불거졌다. 남자부 1000m 준결승에 나선 국가대표팀 소속 황대헌(23·강원도청), 이준서(22·한국체대) 등이 모두 반칙 판정으로 탈락했기 때문이다.

1000m 세계 2위인 황대헌은 준결승 1조에서 가장 먼저 결승선을 통과했지만, 경기 이후 비디오 판독에서 페널티를 받으며 탈락했다. 심판진은 황대헌이 선두로 치고 나서는 과정에서 레일을 늦게 변경했다고 판단했다.

이같은 판독 결과에 대해 박승희 SBS 해설위원은 중계에서 "아무런 방해가 없는 플레이였다. 중국 선수는 홀로 중심을 잃었고, 오히려 황대헌이 제치는 과정에서 (중국 선수가) 손을 썼다"라고 지적했다.

준결승 2조에서도 편파 판정 논란이 나왔다. 이준서는 두번째로 결승선을 통과했지만, 심판진은 그가 헝가리 리우 사오앙과 접촉하는 과정에서 레인을 변경하다 반칙을 범했다고 판단했다.

심판진의 석연찮은 판정을 본 국내 누리꾼들은 크게 반발했다. 이날 사회관계망서비스(SNS), 온라인 커뮤니티 등에서는 "쇼트트랙', "이번 올림픽', "니들(중국)끼리" 등 올림픽 심판진에 항의하는 글이 주요 트렌드로 올라왔다. 편파 판정에 대한 억울함을 호소하는 영어 해시태그가 주요 SNS에 도배되기도 했다.

이와 관련, 한국 선수단은 이번 편파 판정 논란에 대해 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제소할 예정이다. 또 국제빙상경기연맹(ISU), 국제올림픽위원회(IOC)에도 항의 서한을 보냈다.

대한체육회는 이날 "8일 오전 10시 선수단장 긴급 기자회견을 메인 미디어센터에서 개최할 것"이라며 "그동안 피땀 흘려 노력해 온 대한민국 선수들과 국내에서 들끓는 편파 판정에 대한 국민들의 감정 등을 고려해 제소를 결정했다"라고 밝혔다.

이어 "이런 심판의 판정이 국제 스포츠계의 지지를 받을 수 없다는 점, 불공정하고 투명하지 못한 국제 연맹과 국제 심판들과의 관계도 생각했다"라며 "그동안 한국 선수들에 대한 판정 논란이 수차례 반복됐다. 이번 결정으로 한국 선수들이 불이익 받는 일이 더는 되풀이되지 않는 계기가 됐으면 한다"라고 덧붙였다.

