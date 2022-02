[클릭e종목] 고려아연, 올해도 호실적+이차전지 사업 확장…목표주가 63만원으로 ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 키움증권은 8일 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 537,000 전일대비 1,000 등락률 -0.19% 거래량 41,519 전일가 538,000 2022.02.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 고려아연, 4분기 영업익 2873억…전년比 9.8% ↑[클릭e종목]"고려아연, 아연가격 상승으로 양호한 4분기 실적 기대"증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? close 에 대해 작년에 이어 올해도 호실적이 예상되고, 이차전지 소재 사업 확장이 중장기 성장성에 긍정적이라며 투자의견 '비중 확대(Outperform)'를 유지하되 목표주가는 '63만원으로 상향했다.

이종형 키움증권 연구원은 "2022년에도 아연가격 강세와 호주 SMC(선메탈) 업그레이드/증설효과로 매출액 12조원, 영업이익 1조1400억원의 안정적 실적 성장이 지속될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 연구원은 "호주 SMC는 작년 말 완료된 조액 공정합리화에 따른 아연 회수율 향상이 올해 2분기부터 본격화될 전망"이라고 설명했다.

다만 "기본변수(메탈 가격, 환율) 외에 4월 타결되는 아연연 연간 제련수수료와 2분기부터 인상이 본격화되는 전기요금이 올해 수익성에 변수가 될 수 있다"고 지적했다.

또 중장기적으로 이차전지 소재 사업 확장도 긍정적이라고 평가했다. 그는 "올해 10월 연1만7000t 규모의 이차전지 전해동박 설비가 가동에 들어가 이차전지 소재 매출이 본격화될 것"이라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr