SK디앤디, DDIVC와 2600억 투자 양해각서

SK디앤디는 DDIVC위탁관리모부동산투자회사와 부동산 관련 개별 투자대상자산별로 각 투자기구를 설립해 투자대상자산에 투자하는 내용의 양해각서를 맺었다고 7일 공시했다. DDIVC가 총 2000억원, SK디앤디가 600억원을 투자하는 걸 목표로 하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr