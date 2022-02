오는 3월 정상 등교합니다 … 경남교육청, 오미크론 대응 학사 운영·방역지침 발표

신속 항원 검사장비 지원·현장 PCR 진단검사실 설치

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도교육청이 7일 오미크론 급증에 대응한 3월 새 학기 학사 운영 계획과 방역지침을 발표했다.

경남교육청은 학교 단위 기준 지표를 적용해 유연한 대응이 가능하도록 학사 운영 체계를 전환하고 학교 규모, 학교급, 학년별, 학급별 특성을 고려해 탄력적으로 학사를 운영한다.

3월 이후 정상 등교의 원칙을 지키되 학내 재학생 신규 확진 비율 3%, 학내 재학생 등교중지(확진+격리) 비율 15%의 학교 단위 지표를 종합적·단계적으로 고려해 등교 유형 전환 기준에 따라 유연하게 대응할 방침이다.

등교 유형은 정상 등교, 전체 등교+(비) 교과 활동 제한, 등교 인원 조정, 전면 원격수업으로 분류해 학교별 설정 기준을 초과하지 않을 때는 정상 등교를 유지한다.

기준을 초과하면 전체 등교+(비) 교육활동 제한, 밀집도 조정을 통한 일부 등교·일부 원격수업, 전면 원격수업으로 전환한다.

학교급별, 학년별, 학교 규모별, 교육지원청별 특성을 반영해 학교 단위 지표 기준은 지역·학교에서 자율적으로 가감할 수 있도록 했다.

고등학교는 도 교육청, 초·중학교는 교육지원청과 협의해 등교 여부를 결정하나 유치원, 초 1·2, 특수학교·학급, 돌봄 및 소규모·농산어촌 학교 등은 매일 등교 원칙을 유지한다.

경남교육청은 정상 등교에 대비하면서 탄력적 학사 운영을 위한 세부 지침과 계획을 마련 중이라고 밝혔다.

지역과 학교 여건, 학생의 안전 확보와 학습결손 최소화 등을 고려해 탄력적으로 수업 시간을 조정할 예정이다.

경남교육청은 개학 전후 한 달간 2월 14일부터 3월 11일까지 집중 방역 점검 기간을 운영한다.

도 교육청 간부급 공무원과 시군교육지원청 방역 담당자 등으로 집중 방역 점검반을 구성해 학교 현장을 점검한다.

마스크, 손소독제 등 방역물품 구매비 10억원도 학교에 지원할 예정이며, 학교 방역 인력을 지난해보다 416명을 늘린 5060명을 배치한다.

학생 백신접종도 지속해서 권유하고 학교 내 확진자가 발생하면 방역 당국에서 제시한 기준에 맞춰 학교가 자체적으로 접촉자를 분류한다.

코로나19 신속대응반을 활용해 신속 항원 검사 또는 유전자증폭 검사(PCR) 등 학교 현장을 지원한다.

도 교육청 예비비 3억원을 들여 전체 학생과 교직원 약 20% 수준의 신속 항원 검사장비 12만개를 교육청과 교육지원청에 비치해 필요할 때마다 활용하게 한다.

미접종자가 많은 유·초등학생에 대해서는 약 10%를 추가로 갖출 계획이다.

주 2회, 4주간 사용 가능한 유·초·중·고등학교 학생과 교직원 검사용 신속 항원 검사장비 370만개를 추가 구매해 지원할 예정이다.

이동이 가능한 현장 PCR 진단검사실을 설치해 확진자가 발생한 학교에 신속히 방문 검사를 해 추가 확산을 차단하고 이동 검체팀도 병행 운영한다.

박종훈 교육감은 “오미크론 급증으로 교육공동체에서 걱정의 목소리가 높다”며 “안전하고 정상적인 교육활동이 이뤄지도록 정확하고 발 빠른 대응 방안을 마련해 아이들의 안전과 배움을 빈틈없이 지켜내겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr