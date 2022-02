수출은 ‘팍팍’, 기업은 보호하고 … 구미시, 중소기업 수출보험료 최대 600만원 지원

한국무역보험공사 업무협약 시행

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 중소기업의 안정적인 수출 여건을 조성하기 위해 중소기업 수출 보험료 지원사업을 시행한다.

구미시는 해외 수출거래에서 기업을 보호하고 수출 기업의 안정적인 수출 활동 보장을 위해 보험료를 지원키로 했다.

대상기업은 구미지역에 본사나 사업장을 둔 중소 수출기업이다. 한국무역보험공사 대구지사를 통해 신청을 받고 심사를 거친다.

선정 때 기업당 최대 100만원까지 지원하며, 구미시 수출업체는 최대 600만원을 중복 지원받을 수 있다.

지원 종목은 결제 기간 2년 이내의 수출 계약을 체결한 후 수출 대금을 받을 수 없게 된 때 입게 되는 손실을 보상해주는 단기수출 보험과 담보력이 부족한 중소기업이 수출 채권을 매입하는 경우 한국무역보험공사가 연대 보증하는 수출신용보증 등 두 가지 종목이다.

신청기간은 사업비 소진 때까지이며 한국무역보험공사 사이버 영업점을 통해 신청할 수 있다.

