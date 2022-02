광주시선관위-벌크커피 '대선 투표 독려'에 힘 모은다

협업홍보 협약…컵홀더에 '소중한 한표' 문구 삽입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회가 오는 3월 9일 실시하는 제20대 대통령선거의 투표참여를 독려하기 위해 커피전문점인 벌크커피와 홍보 협업을 전개한다.

7일 광주시선관위에 따르면 김영도 시선관위 사무처장과 서규일 벌크커피 대표는 이날 ‘투표참여 협업홍보 업무협약’을 체결했다.

협약을 통해 ▲유권자 투표참여 독려를 위한 온·오프라인 홍보 전개 ▲인쇄물, 시설물, 생산제품 등 각종 매체를 이용한 공동 홍보 ▲기타 각종 홍보행사 개최 시 상호 협력할 예정이다.

광주시선관위는 벌크커피와 협업해 투표참여 문구가 삽입된 ‘아름다운 선거 컵홀더’를 광주 관내 벌크커피 100여개 가맹점을 통해 배포한다.

테이크아웃 시 제공되는 종이 컵홀더에는 ‘소중한 한표 VOTE(보태) 3·9 대선 아름다운 선거로!’라는 홍보문구가 삽입된다.

이와 함께 선거참여 분위기 활성화를 위해 선거특화매장도 운영한다.

벌크커피 전남대직영점을 선거특화매장으로 선정해 오는 10일부터 내달 9일까지 선거사진대전 수상작 전시, 투표참여 약속 포토존 설치, 희망공약 제안 우체통 등을 운영한다.

이밖에도 ‘나는 유권자다’ 참여이벤트, 컵홀더·포토존 인증샷 게시 등 다양한 온라인 이벤트도 진행된다.

자세한 이벤트 내용은 광주시선관위 인스타그램, 페이스북과 벌크커피 광주시내 매장 X-배너 등을 통해 확인할 수 있다.

김영도 광주시선관위 사무처장은 “코로나19 등으로 인한 언택트 사회로의 변화 속에서 커피라는 매개체를 통해 선거에 대한 공감과 소통이 더욱 활성화되기를 기대한다”며 “이번 제20대 대통령선거가 많은 국민들이 참여하고 화합하는 가운데 공정하고 자유롭게 치러질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr