[아시아경제 황윤주 기자] KCC글라스 KCC글라스 344820 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 61,871 전일가 60,800 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 KCC글라스, 4Q 영업익 397억…전년比 137.1% ↑[클릭 e종목] "차량용 매출 부진에 KCC글라스 3Q 부진 전망"[클릭 e종목]"KCC글라스, 건설 현장 창호재 수요 증가 긍정적" close 는 결산배당으로 보통주 1주당 1400원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 시가배당율은 2.32%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

