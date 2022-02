SK바이오사이언스, 4Q 영업익 2539억…전년比 2227% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 4,500 등락률 -2.58% 거래량 362,578 전일가 174,500 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 SK바사, 지난해 매출 9290억원… 영업이익 1158% 성장진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까SK바이오사이언스, 안동 L하우스 터키 GMP 인증 갱신 close 는 작년 4분기 개별 기준 영업이익이 2539억원으로 전년 동기 대비 2227% 증가했다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 4508억원으로 572.8%, 당기순이익은 1839억원으로 1762.4% 늘었다 .

