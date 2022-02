소비자원, “식기세척기 세제 8종 평가해보니…가격·성능 제각각”

[아시아경제 전진영 기자] 가정에서 사용하는 식기세척기 세제의 세척 성능과 가격이 제품별로 상이한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 식기세척기 세제 8종을 대상으로 품질과 안전성 등을 시험·평가한 결과 이같이 나타났다고 7일 발표했다.

이번 시험대상 제품은 넬리 자동식기세척기 세제, 매직워시 by 순샘, 생활공작소 식기세척기용 액체세제, 슈가버블 식기세척기용 액체세제, 에코버 올인원 식기세척기 세제 타블렛, 자연퐁 스팀워시 식기세척기용 액체세제, 참그린 식기세척기 전용 액체세제, 프로쉬 그린레몬 타블렛 식기세척기 전용세제 등 8개다.

식기에 묻은 음식물 등을 제거하는 세척성능을 평가한 결과, 오염된 식기를 2시간 이내 세척하는 일상조건에서는 에코버와 프로쉬, 참그린 등 3개 제품의 성능이 상대적으로 우수한 것으로 조사됐다. 오염된 식기를 12시간 내에 세척하는 가혹조건에서는 에코버와 프로쉬가 우수한 성능을 보였다.

12인용 식기세척기 표준사용량으로 1회 사용 당 가격을 측정한 결과 고형제품(평균 340원)이 액상형 제품(평균 124원)보다 2.7배 비쌌다.

소비자원은 이번 조사대상 제품은 모두 유해물질, 용기 내구성 등 제품의 안전성과 용량, 의무표시사항 표시적합성에서 적합하다고 판정했다.

다만 전 제품 용기에 시각장애인을 위한 점자 표시가 되어있지 않아 개선을 권고했다.

소비자원은 앞으로도 합리적 소비 활동 지원을 위해 위생용품의 품질 및 안전성 비교 정보를 지속해서 제공할 계획이다.

