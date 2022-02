[아시아경제 황윤주 기자] 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 5,270 전일대비 120 등락률 -2.23% 거래량 23,872 전일가 5,390 2022.02.07 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스맥스엔비티, 2Q 영업익 32억…전년比 1827%↑7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라"코스맥스엔비티 '타히보 추출물' 관련 호주 특허권 취득 close 는 '타히보 추출물'에 대해 식품의약품안전처로부터 건강기능식품 기능성 원료 인정을 획득했다고 7일 공시했다.

기능성 원료 인정은 '관절 및 건강 개선에 도움을 줄 수 있다'는 내용이며, 인정번호는 제2022-2호이다.

회사 측은 "대형 유통사, 건강기능식품회사, 제약사 등에 건강기능식품 완제품으로 공급하고, 식약처 인정 원료로 제조한 건강기능식품의 수출 및 해외시장 개척 등에 활용할 계획"이라고 활용 계획을 밝혔다.

