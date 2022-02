경상국립대학교, 법무부 사회통합프로그램 거점 운영기관 지정

3년간 합법 체류 외국인·귀화자 대상 사회통합 교육 제공

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 국제어학원은 법무부 이민자 사회통합프로그램(KIIP) 거점 운영기관으로 지정돼 2022년부터 3년간 사업을 수행한다.

법무부 이민자 사회통합프로그램은 외국인등록증이나 거소 신고증을 소지한 합법 체류 외국인과 귀화자를 대상으로 한다. 한국 생활 정착과 사회 통합에 필요한 교육 프로그램을 제공하는 사업이다.

경상국립대학교 국제어학원은 거점 운영기관에 지정돼 창원 출입국외국인사무소와 경남 1 거점 담당 지역의 운영기관들과 협력을 강화해 나가기로 했다.

경상국립대는 이민자와 외국인 유학생·연구원에게 국내 생활에 필요한 한국어, 한국 문화, 한국 사회와 관련한 교육을 체계적으로 제공하는 등 이민자를 지역 사회에 융화시키기 위한 국가거점 국립대학의 임무를 수행하게 된다.

이 프로그램은 기초에서 심화 단계까지 모두 5단계로 구성된다. 프로그램을 이수하면 대상에 따라 귀화 면접 심사 면제, 영주권 신청 시 기본 소양 요건 충족 인정, 체류자격 신청 시 가점 부여, 한국어 능력 입증 면제, 비자 신청 시 한국어 능력 입증이 면제되는 등 혜택을 준다.

경남 서부지역 외국인 1만3210여명 가운데 경상국립대에 소속된 외국인 유학생·연구원은 480여명이다. 대학 내 외국인을 위한 자체 프로그램 외에 이번 사회 통합 프로그램으로 더 강화된 서비스를 제공하게 된다.

이석광 국제어학원장은 “국가정책에 참여하고 지역사회 봉사 책무를 감당해야 하는 보편적 기대에 부응할 수 있게 됐다”며 “제3차 외국인 정책과 함께 시행되는 사회통합프로그램을 주관해 지역 사회와 대학의 외국인들이 지역사회에 참여하고 구성원으로서 소속감과 안정감을 누리게 될 것”이라고 말했다.

이석광 국제어학원장은 “외국인의 정주 여건을 향상할 수 있고, 문화와 행정 정책에서 선진국 지위를 다질 수 있게 될 것”이라며 “세계시민 육성을 지향하는 경상국립대가 국가거점 거점대학으로 국가정책에 참여하게 된 것은 의미가 크다”고 말했다.

경상국립대는 ‘외국인 유학생 유치 관리 역량 인증 대학’ 지위를 획득해 법무부 사회통합프로그램을 더 확대해 나갈 계획이다.

또 점점 증가할 외국인 유학생·연구원 지원사업을 효율적으로 해 안정적인 한국 생활이 되도록 할 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr