조선이공대, LINC+사업 온라인 성과공유회 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선이공대학교(총장 조순계)는 오는 11일까지 LINC+사업 온라인 성과공유관을 통해 2021학년도 LINC+육성사업에 대한 성과와 다양한 우수사례를 지역민들과 함께 공유한다고 7일 밝혔다.

조선이공대는 LINC+사업단은 산학협력을 통한 인력양성 제도의 사회적 관심 확산과 지역사회 정착을 위해 지난 2017년 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학 육성사업을 시작했다.

또 현재 94개 산업체와 협약을 체결하고, 200명을 취업 약정 후 이에 맞는 교육과정을 개발해 학생들에게 적용하고 있다.

특히 이번 LINC+사업 온라인 성과공유관에서는 조선이공대 8개 학과 사회맞춤형 협약반에서 제작한 캡스톤 디자인 25개 작품을 만나볼 수 있으며 이들 작품에 대한 온라인 경진대회가 영상으로 펼쳐진다.

공정한 심사를 위해 심사위원 투표 및 온라인 투표도 함께 이뤄지며 온라인 투표 참여시 추첨을 통해 다양한 상품을 증정한다. 캡스톤 디자인 경진대회 대상에게는 100만원의 상금이 전달될 예정이다.

조선이공대 조순계 총장은 "지난해 어렵고 힘든 여건 속에도 우리대학 학생들의 땀과 열정으로 만들어진 훌륭한 결과물들이 이 행사를 통해 더욱 빛나길 바란다"며 "LINC+사업 온라인 성과공유관이 많은 지역민들에게 우리대학의 역량을 보여주고, 또 학생들에게는 소중한 꿈의 밑거름이 되는 계기가 되었으면 한다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr