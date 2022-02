조폐공사, 권익위 ‘청렴 컨설팅’ 멘트기관 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 국민권익위원회의 ‘2022년 청렴컨설팅 멘토기관’에 선정됐다고 7일 밝혔다.

청렴컨설팅은 공공기관의 청렴도 향상을 목적으로 2006년부터 권익위가 운영하는 제도다.

이 제도를 통해 권익위는 해마다 청렴도가 우수한 멘토기관을 선정, 해당 기관의 청렴시책 경험과 노하우를 타 기관에 전수할 수 있도록 한다.

조폐공사는 지난해 12월 권익위 주관 ‘2021년 공공기관 청렴도’ 측정에서 우수기관(2년 연속)에 선정된 결과를 토대로 멘토기관에 선정됐다.

앞서 조폐공사는 ESG경영위원회를 출범시켜 대내외 전문가를 활용, 사회적 책임경영을 강화하고 경영 투명성을 높이는 등 국민 신뢰제고를 실행에 옮겼다.

조폐공사 반장식 사장은 “멘토기관 선정을 계기로 조폐공사는 앞으로 책임감을 갖고 청렴활동 경험과 노하우를 타 기관에 전수하는데 매진하겠다”고 말했다.

