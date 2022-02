콩·팥 받아가세요! … 경북농기원, 정부 보급종 종자 243t 공급

3월 17일까지 농업기술센터·행정복지센터 신청

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도 농업기술원이 다음 달 17일까지 올해 콩·팥 정부 보급종 종자 신청을 받는다.

보급될 콩은 대원, 대찬, 선풍 등 3개 품종이고 팥 보급종은 아라리로 총 243t을 공급할 예정이다.

신청 기간은 3월 17일까지며, 신청 후 남은 품종에 대한 추가신청은 같은 달 21일부터 4월 8일까지 할 수 있다.

신청 확정된 종자는 4월 1일부터 5월 10일까지 신청한 지역의 농협에서 받을 수 있다.

콩·팥 정부 보급종 신청을 희망하는 농가는 농업경영체 등록지 해당 농업기술센터나 읍면동 행정복지센터에 전화 또는 인터넷으로 희망하는 품종과 수량을 접수하면 된다.

신용습 원장은 “콩 보급종은 미소독과 소독 종자를 구분해 신청할 수 있다”며 “미소독 종자를 신청하는 농가는 종자 전염병과 해충 예방을 위해 자체 소독을 철저히 해야 한다”라고 말했다.

