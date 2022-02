아이도 안심, 학부모도 안심 … 부산교육청, 안전한 학교 만들기 1016억원 투입

안전사고 예방 강화, 안전교육 역량 제고 등 4대 분야 추진



학교폭력 예방 교육, 성희롱·성폭력 근절 및 예방 교육 강화

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 부산시교육청이 안전한 교육환경 조성과 안전 문화를 확산하고자 1016억원을 투입해 2022년 학교 안전관리 계획을 시행한다.

학교의 안전사고 예방정책 추진 체계 강화, 안전교육 역량 제고, 안전사고 예방 활동 강화, 안전한 학교문화 조성 등 4개 분야로 추진된다.

부산교육청은 학교 안전사고 예방정책 추진 체계 강화 분야에서 학교 안전 실태조사와 학교 안전플러스 운영 등으로 학교 안전사고에 대한 정확한 통계를 관리하고 활용성을 강화할 방침이다.

학교 안전교육 역량 제고 분야에서는 학교폭력 예방 교육, 성희롱·성폭력 근절 및 예방 교육, 생존수영 교육, 재난 상황 모의훈련 등 체험중심 안전교육을 한다.

학생이 수상 안전, 교통안전, 생활안전, 재난 안전, 응급처치 등 다양한 체험을 할 수 있도록 오는 3월 강서구 옛 명지초등학교 부지에 부산학생안전체험관을 개관해 운영한다.

학교 안전사고 예방 활동 강화 분야에서는 2024년까지 학교 건물의 석면 제거 완료, 외부인 출입 관리 강화 등 학교에서 벌어질 수 있는 안전사고에 대비한다.

올해 예산 265억5300만원을 들여 33개 학교의 건물에서 석면을 제거하고 시와 협력해 교통안전 시설물 설치를 확대해 등·하굣길 교통안전도 확보한다.

현업업무 종사자들의 산업재해 예방을 위해 부산 근로자건강센터와 협력해 이동 의료서비스를 제공하고 중대재해처벌법 시행에 따른 관리감독자에 대한 안전교육과 컨설팅도 제공한다.

안전한 학교문화 조성 분야에서는 학생과 교사가 함께 학교 안전 유해 요인을 탐색, 개선하는 학교 안전 대응(Mapping) 활동 등 참여 중심 안전 활동을 지원한다.

김석준 교육감은 “아이들이 교육환경에서 자신의 꿈과 끼를 마음껏 키워갈 수 있도록 안심하고 다닐 수 있는 학교를 만들겠다”라고 말했다.

