아성다이소, 밸런타인데이 기획전…“초콜릿부터 포장용품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 하트시리즈 상품, 초콜릿 DIY 용품 등 총 170여 종의 상품을 선보이는 ‘밸런타인데이 기획전’ 을 진행한다고 7일 밝혔다.

하트 시리즈는 하트 디자인을 주요 디자인 테마로 기획한 시리즈 상품이다. 포장용품으로 선물박스, 포장지, 초콜릿 박스 등을 판매한다. 스티커류도 다양하게 준비해 다이어리 꾸미기를 하는 사람들에게 선물하기 좋다.

초콜릿 DIY 용품은 초콜릿과 데코 용품, DIY 용품 등으로 구성했다. 일반적인 초콜릿뿐만 아니라 사과향과 레몬향이 나는 코인 초콜릿도 판매한다. 데코펜은 레드·블루·옐로우 등 다양한 색깔을 구매할 수 있다.

DIY 용품은 초콜릿을 만드는데 필요한 베이킹 용품을 주로 기획했다. 초콜릿 몰드는 다양한 디자인의 초콜릿을 만들 수 있도록 구성됐고, 짤 주머니와 믹싱볼도 여러 개의 사이즈로 선보인다.

다이소 관계자는 “밸런타인데이가 다가오면서 관련 상품을 찾는 사람들이 많아지고 있다”며 “이번 기획전과 함께 마음을 전하는 뜻 깊은 기념일을 만끽하셨으면 한다”고 말했다.

