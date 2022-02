풀무원건강생활, 모임 전후 '듀얼케어' 속편한진·간편한진 출시

[아시아경제 송승윤 기자] 풀무원건강생활은 모임 전후에 간편하게 마실 수 있는 건강 음료 ‘속편한진’, ‘간편한진’을 출시했다고 7일 밝혔다.

‘속편한진’, ‘간편한진’은 언제 어디서나 간편하게 내 몸을 챙길 수 있는 건강 음료 제품으로 모임 전후에 마시기 좋다. ‘속편한진’은 회식 전 속을 달랠 때 마시는 음료로 알로에베라겔과 양배추착즙액이 들어갔고, 배와 사과농축액을 더해 누구나 맛있게 즐길 수 있다. ‘간편한진’은 수용성 커큐민과 아스파라거스혼합발효즙이 들어가 회식 후 또는 야근으로 몸이 지친 상황에서도 간편하게 마실 수 있다. 열대과일농축액을 함유해 과일 본연의 상큼한 단맛도 난다.

이들 제품은 전국 세븐일레븐과 미니스톱 편의점에서 구매할 수 있다. 병 단위로 판매하며 1병(50ml) 당 4000원이다. 제품 출시를 기념해 교차 선택이 가능한 1+1 행사도 마련했다. 풀무원건강생활 스마트스토어, 샵풀무원, 쿠팡에서는 1박스(9병) 단위로 구매할 수도 있다.

풀무원건강생활 신기정 마케팅 담당은 "모임이나 회식으로 인해 쓰리고 피곤한 하루를 건강하고 효과적으로 관리할 수 있도록 건강원샷 음료로 기획해 선보이게 됐다"며 "풀무원건강생활은 그동안 쌓아온 건강기능식품 개발 노하우를 바탕으로 상황 별 건강 고민을 원샷으로 해결해 주는 건강음료 라인업을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

