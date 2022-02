[클릭 e종목]생산·수출 모두 힘들었던 한국타이어…하반기 회복 기대

[아시아경제 이명환 기자] 하나금융투자는 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 228,435 전일가 34,450 2022.02.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어 "한국공장, 파업탓 연간 적자"…글로벌 영업익은 2%↑한국타이어앤테크놀로지, 지난해 영업익 6418억원…전년比 2.2%↑한국타이어앤테크놀로지 "한온시스템 보유지분 관련해 검토 중" close 에 대해 실적 하향을 반영해 투자의견 매수를 유지하되 목표주가를 5만3000원에서 4만3000원으로 하향한다고 7일 밝혔다.

한국타이어의 지난해 4분기 실적이 시장 기대치에 크게 못 미쳤다는 게 하나금투의 분석이다. 이 회사의 매출액과 영업이익은 각각 1조8900억원과 880억원을 기록했다. 전년 동기와 비교했을 때 매출액은 7% 증가한 반면 영업이익은 61% 감소했다. 영업이익률은 전년 동기 대비 8.2%포인트 떨어진 4.7%다. 송선재 하나금투 연구원은 "물량 요인이 부정적이었지만 판가와 환율 요인으로 만회하면서 외형은 성장했다"고 짚었다.

하나금투는 차량용 반도체 수급난 등으로 한국타이어의 신차용타이어(OE) 매출이 감소한 영향이라고 분석했다. 송 연구원은 차량용 반도체 부족에 따른 고객사들의 생산 차질과 한국 공장 파업 영향으로 대부분의 지역에서 OE 매출액이 감소했다"면서 "시장수요 축소와 파업/물류 문제로 인한 공급차질로 한국·아시아 교체용타이어(RE) 매출액도 감소했다"고 분석했다.

한편 한국타이어는 지난 4일 실적을 발표하는 자리에서 2022년 매출액 목표로 두 자릿수 성장률을 제시했다. 18인치 이상의 고인치 타이어 판매 비중을 올해 42%까지 높이겠다는 목표도 함께 밝혔다.

이에 대해 하나금투는 비용부담이 지속될 것이라고 우려했다. 송 연구원은 "기회 요인은 시장 판가 상승과 전기차 고성장 등이고, 위협 요인은 경기 불확실성과 운임비·재료비 등 비정상적인 비용 상승"이라며 "비용 요인 중 파업 비용은 1분기에 300억원 정도 영향을 주고 운송비는 누적된 선임 상승으로 2022년에도 부정적 영향이 클 것으로 보며 원재료비는 한 자릿수 후반 수준의 상승이 있을 것으로 본다"고 분석했다.

다만 그는 "부정적 변수들만 통과할 경우 수요 회복과 판가 상승, 믹스 상향의 기초체력(펀더멘털) 개선이 예상된다는 점에서 하반기 위주 실적/주가 회복을 기대한다"고 덧붙였다.

