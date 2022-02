SSG닷컴, 메타버스에 연수원 '쓱타운' 열었다

비대면 시대, 메타버스서 신입사원 연수 시작

사내 행사 비대면 전환 맞춰 기획

"사내 행사, 워크숍 등 다양한 방식 활용 기대"

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 비대면 시대를 맞아 임직원을 위한 가상현실 연수원을 만들고 미래형 교육 환경 조성에 나선다.

SSG닷컴은 메타버스 기반의 화상회의 플랫폼 '개더타운(gather.town)'에 가상 연수원 '쓱타운(SSG Town)'을 열고, 이 곳에서 2022년 상반기 신입사원 입문교육을 시작한다고 7일 밝혔다.

개더타운은 화상회의 플랫폼인 '줌(Zoom)'과 달리 온라인 게임처럼 직접 캐릭터를 만들어 일정한 공간을 돌아다닐 수 있다는 것이 특징이다. 가상의 회의실에 입장해 주변에 있는 캐릭터와 대화를 나눌 수도 있고, 강의실 단상에 올라가 강연을 하거나 함께 게임 활동을 하는 것도 가능하다. 시각적으로 특정 공간에 모여 있다는 느낌을 줘 오프라인 공간을 대체할 수 있는 서비스로 각광을 받고 있다.

가상 연수원 쓱타운 역시 물리적 상호작용을 극대화하기 위해 현실 연수원과 마찬가지로 '강당'과 '러닝룸(교육공간)', '게임룸', '테라스룸' 등으로 구성해 몰입감을 높였다. 가장 넓은 공간인 강당에는 100명까지 입장할 수 있으며 무대와 연단 등이 마련돼 교육이나 세미나는 물론 사내 행사 시에도 이용할 수 있도록 했다. 교육 공간인 러닝룸은 구성원 간 소통하며 효과적으로 학습할 수 있게끔 책상과 의자를 8인 1조 형태로 배치해 신입사원 교육이나 워크숍 등에 최적화했다.

이 밖에도 재미와 교육 효과를 동시에 잡을 수 있도록 게임룸에는 'OX퀴즈'나 '레이싱', '포토존' 등을 만들었고, 테라스룸에서는 임직원들이 자유롭게 휴식하며 '랜선 회식'과 같은 교류가 가능하게 카페 느낌을 줬다.

송유리 SSG닷컴 인재육성팀 파트너는 "사회적 거리두기 강화로 사내교육이나 행사가 비대면으로 전환되는 점을 감안해 메타버스 연수원 '쓱타운'을 기획했다"며 "신규 입사자의 적응을 위한 입문 교육 이외에도 사내 행사나 워크숍 등 다양한 목적에서 효과적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr