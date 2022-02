이준석 "서거한 전직 대통령 성대모사해서 동원한 與…상상도 못 해"

與 유튜브 채널 올라온 '노무현의 편지' 영상 비판

"유권자 혼란까지 초래할 수 있었다…선관위 신고할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표가 더불어민주당 공식 유튜브 채널인 '델리민주'에 공개됐다가 삭제된 '노무현의 편지' 영상을 두고 "상상도 못 했다"라며 질타했다.

이 대표는 6일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "민주당이 자신들 홍보영상에 노 전 대통령을 희화화하기 위한, 일베에서 밈(meme)이 된 코알라까지 등장시키고 있는 게 믿기지 않는다"라면서 "애초 비극적으로 서거한 전직 대통령을 성대모사까지 하면서 선거에 동원하는 자체가 상상도 못 할 선거 기획"이라며 이같이 말했다.

이어 "선관위에서 AI 윤석열을 운영하면서 후보자의 의사와 반하는 활용에 대해 규제의 대상이라고 판단해 통지한 바가 있다"라며 "민주당의 '노 전 대통령 사칭 성대모사 영상 사건'은 돌아가신 노 전 대통령의 의사가 반영되지도 않았을뿐더러 유권자에게 상당한 혼란을 초래할 수밖에 없는 내용"이라고 꼬집었다.

그러면서 "당의 공식 채널에서 (영상을) 틀어 홍보했다면 심각한 행위다. 선관위에 이 후보 측의 영상을 신고할 것"이라며 "아무리 급해도 선거에 금도가 있다"라고 강조했다.

앞서 5일 민주당 공식 유튜브 채널 '델리민주'에는 '두 번 생각해도 이재명입니다. 노무현의 편지'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상은 가상의 노 전 대통령의 목소리로 이 후보를 지지하는 내용이 담겨 있다.

가상의 노 전 대통령은 "20대 대선이 얼마 남지 않았다"라며 "저 노무현은 사람 사는 세상을 꿈꾸며 가난과 역경을 딛고 일어나 오직 국민을 생각하며 불의와 타협하지 않고, 기득권과 싸워 이겨내는 정의로운 이 후보를 지지한다"라고 말한다.

그러나 이를 두고 일부 누리꾼들은 "고인을 선거전에 이용하려는 거냐"라며 강하게 반발하고 나섰다. 논란이 커진 가운데 민주당은 영상을 삭제했다.

영상 내에 쓰인 문구가 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트'(일베)에서 쓰인 게 아니냐는 의혹도 제기됐다. 영상 속 '사람사는세상' 문구의 'ㅅ' 디자인이 공식 로고와 다르다는 지적이다.

이에 대해 박민영 국민의힘 청년보좌역은 "노무현의 편지 영상에 일베 마크로 추정되는 그림이 들어가 있다는 제보를 받았다. 저희가 피드백 드리고 나서야 (민주당이) 영상을 내리시는 걸 보면 자정작용이 완전히 무너진 상태인 듯"이라며 "정말 안타까워 드리는 말씀이다"라고 밝혔다.

한편 복수 매체 보도를 종합하면, 논란이 불거진 이 영상은 민주당 선거대책위원회가 아닌 이 후보의 지지자가 만든 것으로 전해졌다. 또 민주당은 영상을 삭제 조치한 뒤, 담당 본부에 경고 조처를 내린 것으로 알려졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr