[아시아경제 최동현 기자] 쇼트트랙 남자 황대헌(강원도청) 선수가 1000m 예선에서 올림픽 신기록을 세웠다.

황대헌은 5일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 예선 5조에서 1분23초042로 1위를 차지해 준준결승에 올랐다. 이는 올림픽 신기록이다. 황대헌은 이 종목 세계기록(1분20초875) 보유자다.

황대헌은 레이스 초반 1위로 치고 나간 뒤 결승선을 통과할 떄까지 선두 자리를 내주지 않았다.

한편, 같은 종목에 출전한 박장혁(스포츠토토)은 1조에서 1분24초081의 기록으로 1위를 차지해 준준결승에 올랐다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr