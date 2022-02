이재명 "한부모가족 지원에 왜 '저소득' 확인하나…증명서 발급시 '소득기준' 삭제"

"한부모가족증명서 발급에 소득기준 없앨 것…소득 관계없이 누구나 관련 서비스 이용"

"한부모 아동양육비 지급 대상, 중위소득 80% 이하까지 확대"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 5일 "'한부모가족증명서' 발급에 '소득기준'을 없애고 지원을 대폭 늘리겠다"고 약속했다.

이날 이 후보는 페이스북에 63번째 '소확행(소소하지만 확실한 행복)' 공약을 발표하며 이같이 말했다.

이 후보는 "현재 '한부모가족증명서'는 한부모가정 중에서도 일정 소득 이하 가정에만 발급된다"면서 "저소득 가정이라는 것을 증명서로 공개적으로 확인하고 국가가 지원을 해야 할 이유가 꼭 있는가"라고 반문했다.

그는 "한부모가정의 부양과 돌봄을 위해 지원 범위를 넓히고 증명서로 지원 여부를 판단하지 않겠다"면서 "한부모가족증명서 발급에 소득기준을 없애겠다"고 밝혔다.

소득과 관계없이 한부모라면 누구나 법률지원, 한부모 복지시설 이용 등 필요한 사회서비스를 누리도록 하겠다는 설명이다.

또한 '한부모 아동양육비' 지급 대상을 중위소득 80% 이하까지 단계적으로 확대하겠다고 강조했다.

이 후보는 "더 많은 한부모 자녀가 보다 안정적인 환경에서 성장하도록 돕겠다"면서 "부모가 수급 대상에서 탈락할까봐 돈을 더 벌고 싶어도 벌 수 없는 일이 없도록 하겠다"고 말했다.

