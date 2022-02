베이징 동계 올림픽 한복 등장 논란…이재명 "문화공정 반대"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 5일 중국 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복이 등장한 것을 두고 '문화공정'으로 규정하고 비판의 목소리를 냈다.

이 후보는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "문화를 탐하지 말라, 문화공정 반대"라고 언급했다.

전날 밤 치러진 베이징 동계올림픽의 개막식에서는 사회 각계 대표, 56개 민족 대표 등이 참여해 중국 국기를 전달하는 '소시민들의 국기 전달'이라는 퍼포먼스에서 한복으로 보이는 의상을 입은 여성이 등장했다.

최근 중국은 한국의 전통 의복인 한복을 '한푸'라고 부르며 한족의 전통 의상이라고 주장하고 있다. 이 때문에 학계와 정치권 등에서는 중국의 문화 침탈이라고 우려하는 목소리를 내고 있다.

이소영 민주당 선거대책위원회 대변인도 5일 SNS에 "중국이 한국 문화를 자국의 문화인 양 소개한 건 이번이 처음이 아니다"라며 "베이징 동계올림픽 개막식에서 중국 소수민족의 복장으로 한복이 등장한 데 대해 다시 한번 깊은 유감을 표한다"고 전했다.

