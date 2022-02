현대차 1월에도 美서 신기록…SUV·고부가가치車로 승승장구

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 지난해 미국 시장에서 역대 최다 판매 실적을 올린 가운데 올해에도 상승세를 이어가고 있다. 특히 올 들어 미국 시장에서 일본 브랜드들이 마이너스 판매량을 기록한 반면, 현대차는 고부가가치 차량을 앞세워 꾸준한 판매량 증가세를 유지하고 있다. 현대차는 제품 다양화와 고부가가치 차종 판매 강화 전략을 통해 미국 시장을 계속 공략한다는 방침이다.

5일 현대차그룹에 따르면 올해 1월 미국 내 현대차 판매량은 5만1510대로 지난해 같은 기간 보다 11.5% 증가했다. 이는 현대차 역대 1월 미국 시장 최다 판매 기록이다.

현대차의 선전은 고부가가치 차량 판매 증가에 힘입은 것이다. 제네시스가 전년 동기보다 29.3% 증가한 3638대 판매됐다. 14개월 연속 판매량 증가세를 이어가고 있는 것이다. 여기에 스포츠유틸리티차량(SUV)이 효자상품으로 떠오르고 있다. 준중형 SUV 투싼이 1만3085대로 가장 많이 팔렸고, 싼타페가 7354대, 팰리세이드가 6334대로 뒤를 이었다. 현대차가 미국에서 판 10대 중 7대는 SUV인 것이다.

기아는 지난달 미국에서 전년 동기대비 5.5% 감소한 4만2488대를 판매했다. 세단 판매가 줄어든 영향이지만 쏘렌토와 텔루라이드, 스포티지 등 중대형 SUV 판매량은 지난해 같은 기간 보다 늘었다.

특히 1월 친환경차 미국 판매가 크게 늘어난 것은 매우 고무적이다. 현대차·기아는 투싼 하이브리드, 아이오닉5, 니로 EV 등 친환경차를 총 1만791대를 팔아 전년 동기 대비 220.1% 증가한 것으로 나타났다.

반면 일본 브랜드들은 고전을 거듭하고 있다. 도요타는 지난해 1월보다 5.1% 판매량이 감소했고, 혼다와 마쯔다는 각각 19.8%, 16.5% 판매량이 감소했다. 현대차·기아가 1월 미국에서 총 9만3998대를 팔며 전년 동기 대비 3.1% 증가한 판매량 실적을 보인것과 비교하면 상반된 성적을 보인 것이다. 여기에 아이오닉5에 이어 조만간 EV6의 판매가 본격화되는 만큼 전기차 판매는 더 늘어날 것으로 전망된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr