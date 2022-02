[아시아경제 부애리 기자] 홍민택 토스뱅크 대표가 이사회 의장에 재선임됐다.

5일 토스뱅크에 따르면 지난 3일 열린 이사회에서 홍 대표는 만장일치로 이사회 의장에 재선임됐다.

이사회에서는 홍 대표를 의장에 선임해 은행의 책임 경영을 강화하고 이사회가 효율적으로 운영되도록 해야 한다는 데 공감한 것으로 알려졌다.

선임 사외이사에는 서승원 전 중소기업중앙회 상근부회장이 재선임됐다.

이사회 의장과 선임 사외이사는 매년 임명된다.

임기는 이날부터 내년 정기주주총회 종료 시까지다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr