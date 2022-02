'김혜경, 법인카드 사적 유용' 논란‥ 조광한, "참을 수 없는 분노 느껴"

조 시장, "보복 행정·위법한 징계 요구로 말 할 수 없는 고통에 시달려"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시에 대한 경기도의 감사를 둘러싸고 더불어민주당 이재명 대선 후보가 경기도지사 재직 시절 큰 갈등을 빚었던 같은 당 소속 조광한 남양주시장이 이 후보의 경기도지사 시절 업무추진비 유용 의혹에 대해 날 선 비판을 쏟아냈다.

조 시장은 4일 자신의 페이스북을 통해 '커피 상품권 사건을 돌아보며'라는 제목의 글을 올려 "없는 죄를 뒤집어씌워 우리 시 직원들에게 잊을 수 없는 모욕과 상처를 남겼다'며 이 후보를 직격했다.

그러면서 "이 후보의 배우자(김혜경)는 업무추진비로 소고기, 초밥, 샌드위치 등을 사 먹었다니 참을 수 없는 분노를 느낀다"고 덧붙였다.

조 시장이 김혜경 씨를 둘러싼 '황제 의전'과 '경기도청 비서실 법인카드 사적 유용' 논란을 이 후보와 연계해 비판한 것이다.

조 시장이 언급한 '커피 상품권' 사건은 지난 2020년 3월, 시장 업무추진비로 2만 5000원짜리 커피 상품권 20장을 구매해 직원들에게 나눠준 남양주시 6급 공무원 A 씨에 경기도가 중징계를 처분한 내용이다.

당시 A 씨는 코로나19로 고생하는 직원들을 격려하는 차원에서 보건소와 읍사무소, 시청 직원들에게 각각 10장씩 상품권을 나눠줬다. 이에 경기도 감사팀은 A 씨에 '공금 유용'이라며 정직 1개월 처분을 내렸다.

이후 A 씨는 소송을 냈고, 법원은 "정당한 절차에 따라 적법하게 경비를 사용했다"면서 "정직 1개월의 징계처분과 징계부가금 부과 처분을 모두 취소한다"고 판시했다.

조 시장은 "경기도의 보복 행정과 위법한 징계 요구로 평범한 공무원이 하루아침에 횡령이나 하는 공무원으로 낙인찍혀 1년 넘게 이루 말할 수 없는 고통에 시달렸다"고 전했다.

특히 "이 사안에 대해 이 후보는 도지사로 근무했던 지난 2020년 8월 13일 자신의 SNS에 '보건소 격려용 50만 원 커피 상품권 중 25만 원을 비서실 직원들이 횡령했다'는 악의적인 글을 올려 우리 시 공무원들을 부정부패한 집단으로 몰아갔다"고 주장했다.

이어 "(이 후보가) SNS에 두 번씩이나 사실이 아닌 일을 거짓으로 왜곡하고 없는 죄를 만들어서 범죄자로 몰아갔던 악의적이고 치졸한 행태는 저와 우리 시 공무원들에 대한 사실상의 인격 살인이었다"며 "그 상처와 울분은 평생 잊을 수 없을 것"이라고 했다.

이 후보는 2020년 11월 23일에도 자신의 페이스북에 "남양주시 공무원들이 코로나19로 고생하는 간호사들에게 줄 위문품을 절반이나 빼돌려 나눠 가졌다"는 글을 올린 바 있다.

조 시장은 또 "이 후보의 배우자는 업무추진비로 소고기, 초밥, 샌드위치 등을 사 먹었다니 참으로 기가 막히고 참을 수 없는 분노를 느낀다"면서 "중징계 처분을 받은 공무원을 끝까지 지켜주지 못한 미안함이 있다"고 전했다.

이어 "이 후보는 불법행정과 부정부패 청산에는 여야나 네 편 내 편이 있을 수 없다고 본인 스스로 말했으니 '내로남불'이 아니라면 그 엄격한 잣대로 본인 스스로가 가장 엄격한 책임을 물어야 할 것"이라고 일갈했다.

한편 이 후보는 지난 3일 김 씨를 둘러싼 의혹과 관련, 사과 표명했다.

이 후보는 "지사로서 직원의 부당행위는 없는지 꼼꼼히 살피지 못했고, 저의 배우자도 문제가 될 수 있는 일들을 미리 감지하고 사전에 차단하지 못했다"며 "더 엄격한 잣대로 스스로와 주변을 돌아보려 노력했다고 생각했는데 여전히 모자랐다"고 했다.

아울러 "일부 언론의 보도된 내용을 포함해 도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지를 감사기관에서 철저히 감사해 진상을 밝혀주기를 바란다"며 "문제가 드러나면 규정에 따라 책임지겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr