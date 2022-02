해외기업·자본유치 '서울투자청' 7일 출범…2030년까지 300억 달러 투자유치

시장분석,기업유치, 투자촉진, 해외기업의 성공적인 서울 안착 올인원 패키지 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 해외 유수 기업과 투자자본을 서울시로 집중 유치하는 역할을 수행할 투자유치 전담기구(IPA)인 ‘서울투자청(Invest Seoul)’을 7일 정식 출범한다고 6일 밝혔다.

‘서울투자청’은 ‘서울’에 관심있는 해외기업이라면 서울시가 직접 나서서 투자유치를 위한 시장 분석부터 기업 유치, 투자 촉진, 그리고 해외기업의 성공적인 서울 안착에 이르는 투자유치의 전 과정을 ‘올인원(All in One) 패키지’로 지원하는 전담기구다. 오세훈 시장이 시정 마스터플랜 '서울비전 2030'에서 제시한 글로벌 도시경쟁력 강화를 위한 핵심전략으로 2030년까지 외국인직접투자(FDI )를 2021년 179억 달러의 2배 수준인 연 300억 달러까지 끌어올린다는 목표로 투자유치전을 본격화한다.

서울시는 기존에 투자유치 지원기능을 담당했던 ‘인베스트서울센터’의 기능과 역할을 강화해 ‘서울투자청’으로 운영하고, 2024년에는 별도의 출자·출연기관으로 전환할 계획이다. 인베스트서울센터의 명칭을 ‘서울투자청’으로 변경하면서 조직도 기존 2개 팀 15명에서 3개 팀 22명으로 확대 개편한다.

출범 첫 해인 올해는 ▲365일 24시간 서울시 투자환경에 대한 모든 정보를 제공하는 ‘전략적 마케팅’ ▲대륙별 투자유치단과 진행하는 맞춤형 ‘투자유치전’ ▲투자상담부터 법인설립 등 외국인직접투자 ‘전 과정 맞춤 지원’에 집중한다.

우선 유수의 글로벌 기업과 투자사들이 서울시 투자환경을 알고 문을 두드릴 수 있도록 전방위적 홍보에 나선다. 4월부터 산재돼있던 기업·투자정보를 한 곳에서 볼 수 있는 원스톱 통합 플랫폼을 개발해 운영한다. AI 상담기능을 포함해 해외에서도 시차에 따른 지연 없이 365일 24시간 전문적인 영문 투자상담을 받을 수 있다.

또한 글로벌 펀드를 운영 중인 해외 벤처투자자(VC) 등으로 구성된 ‘서울시 글로벌 투자유치단’도 출범시킨다. 올해 대륙별 투자자 10명을 위촉·운영, 이들이 가진 네트워크를 활용해 서울시 투자환경을 전 세계에 알리는 공격적인 투자유치전에 나선다. ‘서울시 글로벌 투자유치단’은 국내·외 투자유치 관련 민관 전문가 풀(pool)로 지난해 12월 말 자체 펀드를 운영 중인 벤처투자자(VC) 3명(유럽, 중동, 미국)을 위촉한 데 이어 올해 10명을 추가 위촉할 예정이다. 해외 투자유치 전략지역을 고려해 대륙별로 위원 구성을 안배하고 이들이 가진 네트워크를 활용해 서울의 잠재 투자처를 발굴하고 기업을 연계하는 역할을 수행하게 된다.

서울의 경쟁력과 서울의 유망기업에 대한 관심이 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 ‘타깃 맞춤형’ 투자유치 활동을 적극적으로 전개한다. 국내 투자사와 창업지원기관 등 유관기관 등을 통해 AI, 바이오,핀테크 등 경쟁력있는 1000개 우수 기업(국내)과 300개 해외 잠재 투자자를 발굴해 DB(데이터베이스)를 구축한다.

서울시는 이 DB를 바탕으로 잠재적 투자자들이 관심을 가질만한 맞춤형 우리 기업 정보를 제공할 계획이다. 이 과정에서 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 투자처발굴-투자 검토-투자IR-투자 완료에 이르는 과정별로 글로벌 VC, 로펌 등 다양한 유관기관과 협력 네트워크를 구성해 지원한다.

이미 투자를 완료한 기업은 재투자에 나설 수 있도록 외국인직접투자(FDI) 전 과정을 지원한다. 개별 기업에 대한 투자를 원하는 경우, 법인 설립을 원하는 경우, 조인트벤처 설립을 원하는 경우 등 글로벌 기업이 성공적으로 서울에 안착할 수 있도록 사무실 설립부터, 투자 신고, 정착 지원, 외투기업 경영 컨설팅까지 전 과정을 지원하는 ‘FDI 올인원 패키지’를 운영한다.

또한 서울에서 사업 추진·확장을 하고자 하는 해외기업을 대상으로 비즈니스 관심사항을 중심으로 상시 사업파트너·바이어·투자자와 매칭을 지원하고 인센티브도 연계 지원하는 사후관리(after-care) 비즈매칭 프로그램도 운영한다. 서울시는 주한상공회의소, 대사관, 기업청 등을 통해 국내 외국인투자기업들의 필요를 확인한 후 희망 비즈니스 분야로 매칭을 추진하고, 홈페이지를 통한 상시접수도 받을 계획이다. 이를 통해 추가 투자 시 서울투자청의 외국인투자 인센티브를 연계해 지원한다.

황보연 서울시 경제정책실장은 “서울투자청은 치열해지는 글로벌 투자유치 경쟁 속에서 아시아 금융허브 선점을 위한 필수기능”이라며 “서울투자청이 탈홍콩 금융 기업들을 서울로 유치해 금융 허브 도약하는 발판이 되고, 2030년까지 외국인 직접투자 300억불 달성의 교두보로 거듭나도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

