한은, 2조원 규모 국고채 단순매입…"금리 변동성 확대 대응"

[아시아경제 서소정 기자] 한국은행은 금리 변동성 확대에 대응하기 위해 2조원 규모의 국고채 단순매입을 실시하기로 했다고 4일 밝혔다. 오는 7일 입찰을 실시할 예정이다.

한은 관계자는 "이번 단순매입 조치가 시장금리 변동성 완화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

