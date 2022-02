[아시아경제 김보경 기자] 지난 2일 하루 동안 2022 베이징동계올림픽과 관련해 55명의 코로나19 신규 확진자가 나온 것으로 나타났다.

올림픽 조직위원회는 공항과 '폐쇄 루프(대회 관계자의 생활 및 이동 공간)' 안에서 각각 실시한 코로나19 검사 결과를 3일 홈페이지를 통해 밝혔다.

선수와 코칭스태프 등 선수단 관계자 중 26명, 취재진 등 기타 대회 관계자 29명이 각각 양성으로 나타났다.

이날 확진자 수는 지난달 31일(24명), 지난 1일(32명)에 비해 크게 늘어났다.

이로써 지난달 23일부터 2일까지 대회 관계자 확진 사례는 총 287건이 됐다고 조직위는 전했다.

