靑 NSC 상임위 개최…"대북 대화 재개 노력 계속"

[아시아경제 이지은 기자] 정부는 3일 오후 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열고 북한 미사일 동향 등을 분석했다.

참석자들은 연이은 미사일 발사를 비롯한 북한 관련 동향과 한반도 정세에 관해 면밀히 분석하고, 한미를 비롯한 국제사회의 대화 제의가 여전히 유효함을 확인했다.

또 최근 한중(1.20)·한러(1.26)·한미(1.30)·한일(1.30) 북핵 수석대표 협의 및 한미일 외교차관 협의(2.2), 한미·한일 외교장관 협의(2.3) 등 유관국들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 북한의 긴장 고조 행위 중단과 외교적 해결을 위한 대북 대화 재개 노력을 계속해 나가기로 했다.

참석자들은 오미크론 등 코로나19 확산 상황의 조속한 극복을 위해 설 연휴 이후에도 ▲군의관·병상 등 군 의료 지원 ▲해외파병부대 방역 및 청해부대 확진자 관리 ▲국제사회와의 방역 협력 등 안보·외교 부처 차원에서도 철저한 방역 관리와 지원을 계속키로 했다.

아울러 베이징 동계올림픽에 참가하는 우리 선수단의 안전 지원을 위해 필요한 조치를 다하는 한편, 우크라이나 등 해외 주요 정세를 예의주시하면서 ▲공급망 등 국내 경제에 미치는 영향 최소화와 함께 ▲재외국민 대상 안전점검 ▲체류국과의 긴밀한 소통 유지 ▲유관국과의 공조 강화 등 현지 체류 중인 우리 국민과 진출기업의 안전 확보 조치를 계속 취해 나가기로 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr