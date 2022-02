에이치플러스 양지병원 호흡기전담클리닉 '신속항원검사' 시행

[아시아경제 이관주 기자] 방역당국이 오미크론 변이 유행에 맞춰 동네 병·의원이 참여하는 검사·치료체계로 전환한 가운데 3일 에이치플러스 양지병원 워크스루선별진료소에서 한 시민이 진료와 신속항원검사를 받고 있다.

우선 검사대상자가 아닌 사람들은 이날부터 신속항원검사 후 양성이 나와야 PCR 검사를 받을 수 있다. 우선검사 대상자는 60세 이상 고령자, 검사가 필요하다는 소견서를 지참한 사람, 밀접접촉자 및 해외입국자, 요양시설과 교정시설 등 감염취약시설 관련자, 신속항원검사 양성 확인자 등이다. 그 외 대상자는 선별진료소나 호흡기전담클리닉, 동네 병·의원 등에서 신속항원검사를 받고 양성이 나올 때에만 PCR검사를 받을 수 있다.

에이치플러스 양지병원 호흡기내과 민주원 전문의는 “우선 검사 대상자가 아닌 사람들은 1차 신속항원검사에서 양성이 나오면 바로 PCR검사를 통해 확진 여부를 확인하고 확진일 경우 무증상, 경증이면 모니터링을 받으며 재택치료에 들어간다”고 설명했다.

