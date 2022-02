국제유가가 7년여 만에 최고 수준을 이어가며 국내 휘발유 평균 가격이 리터당 1800원을 넘어설 것이란 전망이 나오고 있는 3일 서울 한 주유소에서 휘발유를 리터당 2095원에 판매하고 있다./강진형 기자aymsdream@

