민주당 "국회의원 재·보궐선거에 대구 중·남구 및 서초구갑 전략공천"

'민주당 귀책' 종로·안성·청주 상당 3곳은 당 쇄신 차원에서 공천 안 하기로

[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당이 오는 3월9일 대통령선거와 함께 실시되는 국회의원 재·보궐 선거구에서 서울 종로, 안성, 청주 상당 3곳에 후보를 내지 않고, 대구 중·남구와 서울 서초구갑 2곳에는 전략 공천하기로 결정했다.

고용진 민주당 수석대변인은 3일 오전 국회에서 열린 비공개 최고위원회에서 이같이 결정했다고 브리핑에서 전했다.

서울 서초갑은 윤희숙 국민의힘 전 의원이 부동산 투기 논란, 대구 중·남구는 곽상도 전 의원이 대장동 개발사업 편의를 봐주고 아들을 통해 뇌물을 챙긴 혐의로 사직하면서 이번에 보궐선거가 진행된다.

두 지역을 전략공천 선거구로 지정한 것은 민주당 입장에서 두 지역 모두 험지이기 때문에 경쟁력이 높은 후보를 내겠다는 판단이다.

민주당은 민주사회를위한변호사모임(민변) 출신인 백수범 변호사를 영입했고, 당내에서도 백 변호사의 대구 전략 공천 가능성이 나온다. 또 서초갑 후보에는 이정근 지역위원장이 거론된다.

민주당은 또 송영길 대표가 정치 쇄신 차원에서 무공천 방침을 밝혔던 서울 종로, 경기 안성, 청주 상당 등 3곳에 대해 무공천을 확정했다.

고 수석대변인은 "재보선 지역 5곳 모두를 전략공천 지역으로 정했으며 그중 종로, 안성, 청주는 무공천하기로 의결했다"면서 "서초, 대구는 전략공천키로 했으며 (앞으로) 후보자에 관한 여러 가지 상황을 볼 예정"이라고 말했다.

한편 민주당은 최고위에서 지방선거 출마자에 대한 당직 사퇴시한을 대선 이후로 미루기로 했다. 또 당내 대사면 조치에 따라 복당한 인원들에 대해서는 권리당원 자격도 예외적으로 부여, 지방선거 출마가 가능토록 했다.

